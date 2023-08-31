93-летняя обитательница дома престарелых ударила соседку ходунками

В Гонконге долгожительница напала с ходунками на соседку по дому престарелых

Полиция в Гонконге арестовала 93-летнюю женщину по подозрению в том, что она с помощью своих ходунков напала на 94-летнюю соседку и толкнула ее. Об этом сообщает SCMP.

Обе пенсионерки жили в доме престарелых. Конфликт между ними начался около трех месяцев назад. 94-летняя Тан Шиу-линь обвинила подозреваемую в том, что та блокирует проход в коридоре своими ходунками.

Когда женщины в очередной раз столкнулись в коридоре, между ними опять разгорелся спор. 93-летняя долгожительница якобы ударила другую обитательницу дома престарелых ходунками, и та упала.

Шиу-линь была госпитализирована, но врачи ничем не смогли ей помочь. Переломы в области таза, которые она получила, привели к летальному исходу.

93-летнюю женщину подозревают в непредумышленном причинении вреда. Она была арестована, а затем выпущена под залог.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница графства Кент, Великобритания, сорвала джекпот в лотерею и купила в доме престарелых пентхаус, который оснастила самой современной техникой. Она рассказала, что танцевала от радости, когда узнала о выигрыше.