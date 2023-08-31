Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:43, 31 августа 2023Из жизни

93-летняя обитательница дома престарелых ударила соседку ходунками

В Гонконге долгожительница напала с ходунками на соседку по дому престарелых

Фото: Imad Alassiry / Unsplash

Полиция в Гонконге арестовала 93-летнюю женщину по подозрению в том, что она с помощью своих ходунков напала на 94-летнюю соседку и толкнула ее. Об этом сообщает SCMP.

Обе пенсионерки жили в доме престарелых. Конфликт между ними начался около трех месяцев назад. 94-летняя Тан Шиу-линь обвинила подозреваемую в том, что та блокирует проход в коридоре своими ходунками.

Когда женщины в очередной раз столкнулись в коридоре, между ними опять разгорелся спор. 93-летняя долгожительница якобы ударила другую обитательницу дома престарелых ходунками, и та упала.

Материалы по теме:
Аферистка убила мать, подругу и инвалида ради выплат по страховке. За ней гонялись годами, а теперь для нее требуют казни
Аферистка убила мать, подругу и инвалида ради выплат по страховке.За ней гонялись годами, а теперь для нее требуют казни
2 апреля 2022
«Это смог бы провернуть даже ребенок» Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
«Это смог бы провернуть даже ребенок»Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
16 сентября 2022

Шиу-линь была госпитализирована, но врачи ничем не смогли ей помочь. Переломы в области таза, которые она получила, привели к летальному исходу.

93-летнюю женщину подозревают в непредумышленном причинении вреда. Она была арестована, а затем выпущена под залог.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница графства Кент, Великобритания, сорвала джекпот в лотерею и купила в доме престарелых пентхаус, который оснастила самой современной техникой. Она рассказала, что танцевала от радости, когда узнала о выигрыше.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России прокомментировал публикацию Китаем карт с частью территории России

    Россиянина заподозрили в реабилитации нацизма в интернете

    В России чиновница «пробила» данные недовольного жителя через популярный сервис

    Подруга показала фото Кэмерон Диас без макияжа в честь ее 51-летия

    В России увидели риски роста цен на один вид жилья

    Биржевая цена на российскую нефть резко выросла

    Курение мальчиков в подростковом возрасте повредило гены будущих детей

    Медведев заявил о возможности появления искусственных вирусов

    В Сочи пьяного московского туриста вынесло в море на надувной лодке

    За наследство Короля кокаина началась война. Кому достанутся бесценные мотоциклы, самолет и оружие Пабло Эскобара?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости