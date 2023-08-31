Яндекс и РТУ МИРЭА запустили совместные образовательные программы

«Яндекс» и МИРЭА — Российский технологический университет запустили совместные программы обучения по управлению данными и безопасности программных решений. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Новые курсы предназначены для подготовки инженеров-практиков в области анализа данных, машинного обучения и кибербезопасности. Обучение начнется осенью.

Новые программы будут доступны студентам Института информационных технологий и Института кибербезопасности и цифровых технологий. Студенты 1–2 курсов будут изучать хендбуки по Python, C++, а также алгоритмы и структуры данных по материалам Хендбуков Яндекса — онлайн-учебников по программированию. Преподаватели смогут давать студентам задания и контрольные работы, а также отслеживать их прогресс в системе управления обучением.

Для студентов 3–4 курсов предусмотрены факультативные курсы, где они смогут изучать алгоритмы и структуры данных, C++, Python, Go и ML по программе Школы анализа данных Яндекса.

По словам ректора РТУ МИРЭА Станислава Куджи, для университета одним из наиболее важных направлений развития является именно запуск новых образовательных программ. «Для студентов РТУ МИРЭА участие "Яндекса" в образовательном процессе означает повышение качества IT-подготовки и перенятие практического опыта непосредственно от ведущих специалистов отрасли», — рассказал он.

Совместные образовательные программы реализуются «Яндексом» и РТУ МИРЭА в рамках следующих направлений подготовки: «Управление данными» — 09.03.03 «Прикладная информатика» Института информационных технологий, «Безопасность программных решений» — 09.03.02 «Информационные системы и технологии» Института кибербезопасности и цифровых технологий.