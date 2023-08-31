Минобороны обвинило Киев в попытке дискредитировать Россию в районе ЗАЭС
Киев попытался дискредитировать Вооруженные силы (ВС) России во время ротации инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 31 августа. Об этом заявили в российском Минобороны.
Как сообщило ведомство, в радиусе одного километра вокруг разрушенного моста у населенного пункта Васильевка, где проходила ротация наблюдателей, был объявлен режим прекращения огня, который строго соблюдался российскими военнослужащими. Во время перехода представителей МАГАТЭ украинская сторона сымитировала звуки взрывов боеприпасов с целью дискредитировать ВС России.
«Несмотря на устроенную украинцами провокацию, российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию», — говорится в сообщении Минобороны.
Ведомство добавило, что в составе миссии МАГАТЭ пять инспекторов, в задачу которых входит наблюдение и оценка состояния безопасности ЗАЭС. Эксперты организации присутствуют на станции с 1 сентября 2022 года.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжающееся украинское контрнаступление в Запорожской области увеличивает вероятность причинения ущерба ЗАЭС.