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18:17, 31 августа 2023Россия

Минобороны обвинило Киев в попытке дискредитировать Россию в районе ЗАЭС

Минобороны: Киев пытался дискредитировать Россию при ротации инспекторов на ЗАЭС
СюжетМинобороны:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Киев попытался дискредитировать Вооруженные силы (ВС) России во время ротации инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 31 августа. Об этом заявили в российском Минобороны.

Как сообщило ведомство, в радиусе одного километра вокруг разрушенного моста у населенного пункта Васильевка, где проходила ротация наблюдателей, был объявлен режим прекращения огня, который строго соблюдался российскими военнослужащими. Во время перехода представителей МАГАТЭ украинская сторона сымитировала звуки взрывов боеприпасов с целью дискредитировать ВС России.

«Несмотря на устроенную украинцами провокацию, российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию», — говорится в сообщении Минобороны.

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Ведомство добавило, что в составе миссии МАГАТЭ пять инспекторов, в задачу которых входит наблюдение и оценка состояния безопасности ЗАЭС. Эксперты организации присутствуют на станции с 1 сентября 2022 года.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжающееся украинское контрнаступление в Запорожской области увеличивает вероятность причинения ущерба ЗАЭС.

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    Сергей Истомин
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