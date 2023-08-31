Минобороны обвинило Киев в попытке дискредитировать Россию в районе ЗАЭС

Минобороны: Киев пытался дискредитировать Россию при ротации инспекторов на ЗАЭС

Киев попытался дискредитировать Вооруженные силы (ВС) России во время ротации инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 31 августа. Об этом заявили в российском Минобороны.

Как сообщило ведомство, в радиусе одного километра вокруг разрушенного моста у населенного пункта Васильевка, где проходила ротация наблюдателей, был объявлен режим прекращения огня, который строго соблюдался российскими военнослужащими. Во время перехода представителей МАГАТЭ украинская сторона сымитировала звуки взрывов боеприпасов с целью дискредитировать ВС России.

«Несмотря на устроенную украинцами провокацию, российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию», — говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство добавило, что в составе миссии МАГАТЭ пять инспекторов, в задачу которых входит наблюдение и оценка состояния безопасности ЗАЭС. Эксперты организации присутствуют на станции с 1 сентября 2022 года.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжающееся украинское контрнаступление в Запорожской области увеличивает вероятность причинения ущерба ЗАЭС.