Поп-певица Zivert уволила своего концертного директора после скандала

Российская поп-певица Юлия Зиверт, более известная под псевдонимом Zivert, уволила своего концертного директора после скандала. Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость заявила, что менеджер участвовал в несанкционированной продаже билетов на ее выступления в течение четырех лет. «Как нам стало известно, в тех событиях был замешан мой теперь уже бывший концертный директор Влад Поляков», — сказала Зиверт. Она подчеркнула, что в мошеннической схеме также присутствовал сторонний человек, не входящий в ее команду.

По словам артистки, она распустила прежний департамент, где работал Поляков, и назначила нового концертного директора. В публикации она также пошутила, что ее команда «начинает новый сезон с генеральной уборки». «Слава богу, мир так устроен, что все тайное рано или поздно становится явным», — резюмировала Зиверт.

Ранее стало известно, что российская рок-группа «Звери» перенесла концерт в Санкт-Петербурге за четыре дня до выступления. Шоу должно было состояться 1 сентября на стадионе «Газпром-Арена». Причины переноса неизвестны.