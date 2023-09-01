Мужчина страстно поцеловал возлюбленную и оглох на одно ухо

В Китае мужчина временно оглох на одно ухо из-за долгого поцелуя

Мужчина из Китая временно лишился слуха после страстного 10-минутного поцелуя с возлюбленной. Об этом пишет South China Morning Post.

22 августа, во время празднования дня всех влюбленных Циси, который еще называют китайским Днем святого Валентина, молодой мужчина с девушкой проводили время у живописного озера Сиху в провинции Ханчжоу. Пара начала целоваться, и где-то через 10 минут мужчина услышал неприятное бульканье в левом ухе и ощутил боль. После он обнаружил, что почти полностью оглох на одно ухо.

Пара поспешила в больницу, где доктора сообщили, что мужчина повредил барабанную перепонку, и прописали ему антибиотики. По их прогнозам слух должен целиком восстановиться в течение двух месяцев. Однако иногда в подобных случаях может даже потребоваться операция.

Врачи объяснили, что страстные поцелуи могут привести к проблемам со слухом из-за перепадов давления в ушах. Если партнер при этом тяжело и часто дышит, риск повредить барабанную перепонку увеличивается.

Пост с историей о поцелуе в социальных сетях стал вирусным и набрал миллион лайков и 400 тысяч комментариев. Один из комментаторов иронично отметил, что любовь действительно оглушает. Другой написал, что именно поэтому одинок: искать партнера для поцелуев опасно.

Ранее сообщалось, что у жителя Китая, принявшего участие в интернет-челлендже, застряла лампочка во рту. В результате он не мог ни говорить, ни глотать.