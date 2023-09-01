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16:20, 1 сентября 2023Ценности

Стилистка назвала россиянкам визуально омолаживающую одежду

Стилистка Ольга Скорокосова: базовая одежда визуально омолаживает

Фото: Tamara Bellis / Unsplash

Стилистка Ольга Скорокосова назвала россиянкам визуально омолаживающую одежду. Соответствующая публикация появилась на сайте издания «ФедералПресс».

В первую очередь специалистка призвала исключить из гардероба платья и юбки длины мини. Кроме того, специалистка посоветовала избегать облегающих моделей и ярких декоративных деталей. «Одежда должна быть строго по размеру и полуприлегающих силуэтов», — заявила она.

Вместо этого Скорокосова рекомендовала присмотреться к базовым вещам: прямым и классическим юбкам, тренчам, пальто, а также жакетам. При этом к ним можно добавлять аксессуары. Например, бежевое пальто будет хорошо смотреться с сумкой или обувью винного, горчичного или оливкового цвета.

В августе звездный стилист и дизайнер Луна Цомартова перечислила россиянкам популярную одежду, которая выходит из моды. В список, в частности, вошли массивные кроссовки, известные как ugly shoes.

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    Мария Винар
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