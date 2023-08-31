Стилистка перечислила россиянкам выходящую из моды одежду

Стилист и дизайнер Луна Цомартова назвала брюки карго выходящими из моды

Звездный стилист и дизайнер Луна Цомартова перечислила россиянкам популярную одежду, которая выходит из моды. Соответствующий материал публикует портал «А теперь внимание!».

В первую очередь в список вошли массивные кроссовки, известные как ugly shoes. «На данный момент идет продвижение более миниатюрной обуви. Получается, массивные кроссовки, такие как Triple S Balenciaga, уходят на задний план. Сейчас всех интересуют Adidas Samba, которые после актуальности с Vegan серией, стали востребованы в металлик цвете с высунутым язычком», — уточнила эксперт.

Помимо этого, Цомартова заявила, что брюки карго перестанут быть актуальными в предстоящих сезонах, однако для этого потребуется время. Среди прочего стилистка также назвала бежевый тренч, который, по ее мнению, стал надоедать инфлюэнсерам. «С каждым похолоданием Москва приобретает бежевый оттенок, потому что люди начинают надевать тренчи такого цвета. Разного кроя и форм, но почти всегда с бежевыми тонами», — подчеркнула она.

В августе российская стилистка Ольга Скорокосова назвала тренды в одежде на осень 2023 года. Она сообщила, что в грядущем сезоне будет преобладать офисный стиль, который характеризуется расслабленными костюмами, приталенными жакетами и пальто.