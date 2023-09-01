У крупнейшей медной компании Европы украли медь на сотни миллионов евро

У европейской компании Aurubis украли со складов медь на сотни миллионов евро

Крупнейший в Европе производитель меди немецкая компания Aurubis подтвердила информацию о масштабных хищениях со складов. По предварительным оценкам, злоумышленники украли меди на сотни миллиардов евро, пишет Financial Times.

Проверки показали значительное расхождение в данных по поставкам и запасам, при этом хищения продолжились и после того, как в июне были замечены первые проблемы. В Aurubis пообещали объявить сумму ущерба в конце сентября.

Однако производитель признал, что проблема точно повлияет на результат деятельности в текущем году, а прогноз по операционной прибыли в размере 450-550 миллионов евро выполнить не удастся. На этом фоне акции компании падали на 18 процентов, хотя по состоянию на 15:00 по московскому времени падение составляет 13 процентов.

В компании предполагают, что хищения удалось организовать с помощью сотрудников отдела отбора проб, которые помогали поставщикам металлолома скрывать реальные данные. Aurubis закупает много лома, чтобы извлекать из него металл. Она каждый день перерабатывает тысячи тонн материалов для производства рафинированной меди.

Ранее случай крупного мошенничества обнаружила Лондонская биржа металлов (LME). При проверке на складе в Роттердаме выяснилось, что мешки с никелем, который лежал в основе нескольких контрактов, набиты камнями. Стоимость украденного металла оценили в 1,3 миллиона долларов.