Подруга Ди Каприо устроила откровенную фотосессию на любимом курорте богачей

Daily Mail: подруга Ди Каприо Арабелла Чи снялась в бикини-стрингах в Сен-Тропе

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» и подруга актера Леонардо Ди Каприо Арабелла Чи устроила откровенную фотосессию в Сен-Тропе. Об этом пишет Daily Mail.

Источник уточняет, что 32-летняя блондинка снялась в миниатюрных бикини-стрингах, которые подчеркивал все достоинства ее фигуры, на пляже любимого курорта богачей. После фотосессии она оделась в черное кружевное платье.

Издание также отмечает, что Чи провела лето на вечеринках с Ди Каприо и его знаменитыми приятелями на яхте актера на Ибице. Журналисты выяснили, что девушка познакомилась с обладателем «Оскара» через его близкого друга Ричи Акиву (Richie Akiva), с которым ее видели в начале августа.

Ранее сообщалось, что Ди Каприо вновь заподозрили в романе с молодой моделью — на этот раз с итальянкой Витторией Черетти. 48-летнюю телезвезду заметили на встрече с 25-летней манекенщицей в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах видно, что пара прогуливалась с мороженым и кофе со льдом по улицам, общаясь друг с другом.

