60-летняя актриса снялась в откровенном боди для рекламы

Американская телеведущая и актриса Лиза Ринна снялась в откровенном наряде для рекламы собственного бренда косметики Rinna Beauty. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 60-летняя знаменитость позировала в ярко-красном комбинезоне, поверх которого надела черное боди с глубоким декольте, обнажающим часть груди. Кроме того, она уложила короткие волосы в небрежную прическу с объемом у корней и сделала контрастный макияж, подчеркнув глаза черными стрелками и накрасив губы красной помадой. Образ звезда завершила перчатками до локтя.

Подписчики оценили съемку светской львицы в комментариях. «Ты сумасшедшая, но мы тебя любим», «Выглядишь отлично», «Восхитительная», — заявили пользователи сети.

Ранее британская актриса Элизабет Херли показала фигуру в откровенном образе во время отпуска в Сен-Тропе, Франция. На размещенном кадре 58-летняя звезда предстала, лежа на боку в шезлонге в коричневом бикини.