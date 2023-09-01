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09:05, 1 сентября 2023Ценности

60-летняя актриса снялась в откровенном боди для рекламы

Кадр: @lisarinna

Американская телеведущая и актриса Лиза Ринна снялась в откровенном наряде для рекламы собственного бренда косметики Rinna Beauty. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 60-летняя знаменитость позировала в ярко-красном комбинезоне, поверх которого надела черное боди с глубоким декольте, обнажающим часть груди. Кроме того, она уложила короткие волосы в небрежную прическу с объемом у корней и сделала контрастный макияж, подчеркнув глаза черными стрелками и накрасив губы красной помадой. Образ звезда завершила перчатками до локтя.

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Подписчики оценили съемку светской львицы в комментариях. «Ты сумасшедшая, но мы тебя любим», «Выглядишь отлично», «Восхитительная», — заявили пользователи сети.

Ранее британская актриса Элизабет Херли показала фигуру в откровенном образе во время отпуска в Сен-Тропе, Франция. На размещенном кадре 58-летняя звезда предстала, лежа на боку в шезлонге в коричневом бикини.

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    Карина Черных
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