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20:21, 1 сентября 2023Силовые структуры

Российский школьник подрабатывал курьером у мошенников и попался

В Озерске полиция задержала 15-летнего курьера мошенников

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Озерске Челябинской области полиция задержала 15-летнего школьника, который подрабатывал курьером у мошенников. Об этом «Ленте.ру» рассказали в полиции региона.

Подростка задержали по горячим следам, когда он вез 600 тысяч рублей, которые получил от 98-летней пенсионерки для «помощи родственнице, попавшей в ДТП». Перевести эти деньги сообщникам школьник не успел.

Молодой человек рассказал, что такой вид заработка ему порекомендовала девушка, с которой он познакомился на канале знакомств одного из мессенджеров. Подросток согласился. Ему нужно было выезжать на адреса, забирать деньги и переводить их на указанные счета. Определенный процент от суммы он оставлял себе. По словам задержанного, он хотел заработать и даже не задумывался, как подельники получают эти деньги.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что за первые семь месяцев 2023 года жители Москвы в возрасте от 63 до 84 лет продали 11 квартир по указанию телефонных мошенников.

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    Варвара Митина
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