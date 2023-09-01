Отец организовал свадьбу не собиравшегося жениться сына за его спиной

В Китае отец назначил дату свадьбы и оплатил банкет без ведома сына

Отец организовал свадьбу сына за его спиной и навлек на себя его гнев. Об этом пишет South China Morning Post.

Девушка из провинции Гуандун на юге Китая рассказала о случившемся в соцсетях. Отец ее парня внезапно сообщил, что 1 октября у них будет свадьба, которую он полностью подготовил и оплатил без их ведома.

Потенциальный свекр внес депозит за банкет в размере 100 тысяч юаней (примерно 1,3 миллиона рублей) и заявил, что отпразднует женитьбу даже в том случае, если молодожены на ней не появятся. Он добавил, что семья не только назначила дату празднования, но и приготовила приглашения для гостей, оплатила услуги мастера свадебных церемоний, транспорт, еду и напитки. Получивший послание сын, который не собирался жениться, ответил на сообщение смеющимся эмодзи.

Отмечается, что отец известил о своем решении сына и его подругу голосовым сообщением. «Вы должны приехать домой на свадьбу. Не говорит мне, что вы не готовы. Если не приедете, я использую для церемонии ваше совместное фото», — сказал он.

«Невеста» в соцсетях не рассказала о своем отношении к произошедшему и лишь поинтересовалась у пользователей: «Стоит ли нам жениться?» История стала вирусной и набрала больше миллиона просмотров. Комментаторы были возмущены поведением отца и говорили, что их бы напугало такое поведение родственников.

В Китае давление со стороны родителей не является редкостью. Свадьба и рождение ребенка традиционно считаются важными этапами в жизни, и родственники часто торопят парней и девушек с решениями.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Ченнай 27-летняя девушка похитила бывшего партнера в попытках заставить его на себе жениться. Она спланировала похищение, несмотря на то, что мужчина уже женился на другой.