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14:59, 1 сентября 2023Спорт

Роналду вызвали в сборную Португалии на матчи квалификации Евро-2024

Криштиану Роналду вызвали в сборную Португалии на матчи квалификации Евро-2024

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии. Об этом сообщается на сайте Португальской футбольной федерации.

Форвард в составе национальной команды будет готовиться к матчам квалификации чемпионата Европы 2024 года. 8 сентября португальцы на выезде сыграют со Словакией, а спустя три дня дома примут Люксембург. В общей сложности главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес вызвал в команду 24 футболиста.

18 июля Роналду высказался о продолжении карьеры в сборной Португалии. Игрок отметил, что еще может приносить пользу.

38-летний Роналду — рекордсмен мира по количеству голов за национальную сборную. В 200 играх он забил 123 мяча.

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    Алексей Гусев
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