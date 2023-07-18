Криштиану Роналду заявил, что еще может приносить пользу сборной Португалии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о продолжении карьеры в сборной Португалии. Об этом сообщает Record.

Игрок отметил, что еще может приносить пользу. «Что конкретно? Голы, передачи, хорошее участие в отборочном турнире, хорошее выступление в квалификации, хороший чемпионат Европы», — отметил Роналду.

Футболист добавил, что продолжит наслаждаться футболом. «Когда нам нечего доказывать, это признак того, что мы мертвы духовно. Каждый год мне всегда есть что доказывать», — заявил Роналду.

Ранее он исключил возвращение в европейский футбол. 38-летний спортсмен заявил, что больше не вернется в европейские чемпионаты из-за падения их уровней.