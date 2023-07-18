Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Евгения Родина
Сегодня
12:00 (Мск)
Анна Сискова
Будапешт
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
13:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Марко Чеккинато
Сегодня
15:00 (Мск)
Павел Котов
Бостад
Россия (ж)
Сегодня
17:00 (Мск)
Иран (ж)
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
10:54, 18 июля 2023Спорт

Роналду высказался о продолжении карьеры в сборной Португалии

Криштиану Роналду заявил, что еще может приносить пользу сборной Португалии

Фото: Joaquin Corchero / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о продолжении карьеры в сборной Португалии. Об этом сообщает Record.

Игрок отметил, что еще может приносить пользу. «Что конкретно? Голы, передачи, хорошее участие в отборочном турнире, хорошее выступление в квалификации, хороший чемпионат Европы», — отметил Роналду.

Футболист добавил, что продолжит наслаждаться футболом. «Когда нам нечего доказывать, это признак того, что мы мертвы духовно. Каждый год мне всегда есть что доказывать», — заявил Роналду.

Ранее он исключил возвращение в европейский футбол. 38-летний спортсмен заявил, что больше не вернется в европейские чемпионаты из-за падения их уровней.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры под Ярославлем

    Моряк и его собака два месяца дрейфовали в Тихом океане

    В сети появились фото беременной Рианны без ретуши

    Комитет Совфеда поддержал закон о запрете смены пола в России

    Россиянин из «Вегаса» провел свой день с Кубком Стэнли на яхте в Майами

    Врач оценил опасность побега россиян с сибирской язвой из больницы

    Актера фильмов «Бриллиантовая рука» и «12 стульев» госпитализировали в Москве

    Стало известно об опасениях Запада из-за медленного темпа контрнаступления ВСУ

    Зеленского попросили убрать русский язык с сайта президента Украины

    Звезда «Дрянных девчонок» Линдси Лохан родила первенца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости