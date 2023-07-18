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09:21, 18 июля 2023Спорт

Роналду исключил возвращение в европейский футбол

Роналду заявил, что больше не вернется в европейские чемпионаты из-за падения их уровней

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду исключил возвращение в европейский футбол. Его слова приводит в Twitter журналист Фабрицио Романо.

38-летний спортсмен заявил, что больше не вернется в европейские чемпионаты из-за падения их уровней. «Единственная достойная лига — Английская премьер-лига, она значительно опережает все остальные», — добавил он.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

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    Дарья Коршунова
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