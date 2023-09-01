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17:46, 1 сентября 2023Ценности

Россиянкам перечислили самые модные цвета волос на осень

Фото: Unsplash

Стилисты салона красоты Kontier перечислили россиянкам самые модные цвета волос на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В список попали мягкие каштановые и медовые тона. Последние, включая карамельные и золотистые переливы, подчеркнут текстуру волос и придадут им объем. Также, по словам экспертов, при таком цвете отросшие корни будут не сильно заметны.

Кроме того, актуальными станут медно-рыжие и темно-шоколадные оттенки, поскольку они придают волосам глубину и делают образ более элегантным. Вдобавок специалисты рекомендуют присмотреться к окрашиванию, которое создает эффект выгоревших на солнце волос.

В августе арт-директор сети бьюти-пространства SLOWMO Кристина Завгородняя назвала россиянкам самые модные прически на осень 2023 года. Так, в тренде окажутся волны в ретростиле. Вдобавок эксперт посоветовала обратить внимание на пучки и хвосты с двумя прядями у лица и в стиле balletcore.

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    Мария Винар
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