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20:46, 1 сентября 2023Мир

Захарова раскритиковала сокращение российских дипломатов в Копенгагене

Захарова: сокращение дипломатов России в Копенгагене с 15 до 5 недружественно

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала сокращение российских дипломатов в Копенгагене. Об этом сказано в заявлении на сайте ведомства.

«Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны», — заявила она.

По ее словам, Россия сделает необходимые выводы из недружественного шага Дании.

Ранее в России прокомментировали готовность Дании передать истребители F-16 Украине. Дания своими действиями не оставляет Украине другого выбора, кроме как продолжать военное противостояние с Россией, сказал посол России в Дании Владимир Барбин.

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    Виктория Кондратьева
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