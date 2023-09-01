Сотни домов в российском городе оказались подтоплены из-за дождей

В Южно-Сахалинске из-за дождей оказались подтоплены 300 домов

Из-за дождей часть Южно-Сахалинска оказалась затоплена. О том, что в зону подтопления попали сотни домов, сообщает Telegram-канал «РБК».

Пострадали районы города, расположенные в низменности. По данным издания, вода попала в более чем 300 домов. В некоторых из них жидкость поднялась на один метр от пола.

В сеть попали кадры, на которых можно увидеть несколько затопленных улиц города. На опубликованном видео наполовину ушедший под воду автомобиль едет по дороге, в другой части Южно-Сахалинска в парке образовался водопад. Часть дорог и тротуаров значительно пострадала из-за непогоды.

Ранее из-за обильных осадков в Южно-Сахалинске был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время проходит ликвидация последствий циклона. Спасателям удалось эвакуировать 25 человек, были открыты два пункта временного размещения, также производится откачка воды из затопленных подвальных помещений частных домов и государственных организаций.