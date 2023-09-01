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14:14, 1 сентября 2023Россия

В Госдуме призвали сурово наказывать за публикацию видео атак БПЛА

Депутат Швыткин призвал сурово наказывать за публикацию фото и видео атак БПЛА

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал сурово наказывать за публикацию фото и видео атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Его заявление прозвучало в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат отметил, что законопроект по этой теме следует принять в ближайшее время. Равную ответственность должны нести как те, кто выставляет кадры умышленно, так и те, кто делает это, не думая, подчеркнул он.

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«Фотовидеофиксация позволяет противнику выявлять находящиеся объекты средств противовоздушной обороны (ПВО), что, конечно, недопустимо. Степень ответственности должна быть соизмерима с наказанием», — сказал Швыткин.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил граждан не публиковать в фото и видео объектов системы ПВО. В середине августа члены Совфеда также разработали законопроект, которым предлагают запретить распространение в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Москву «Tik-Tok-операцией», рассчитанной на слушателя и зрителя.

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    Анна Щербакова
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