Глава набсовета Мосбиржи заявил о связи либерализации и мошенничества

Глава набсовета Мосбиржи Швецов заявил о вреде либерализации для финрынка

Регулировать финансовый рынок следует жестко, в противном случае доверие инвесторов не завоевать. Об этом на конференции, посвященной десятилетию создания мегарегулятора на базе Центробанка, заявил председатель наблюдательного совета Мосбиржи, ранее занимавший пост замглавы ЦБ Сергей Швецов, передает РБК.

Он выступил против мягкости в этом вопросе, так как подобное поведение не позволяет выстраивать стратегию на несколько лет вперед. Швецов сослался на мировой опыт, где успешными становятся жесткие рынки, а не либеральные.

«Не бывает финансовых рынков либеральных, потому что либерализм порождает мошенничество», — подчеркнул он. По мнению представителя Мосбиржи, основа стабильности и качественной работы рынка в жесткой защите слабой стороны, и он не знает примеров, которые подтвердили бы обратный тезис.

Швецов заметил, что регулятор хорошо договаривается с рынком о стратегии, но всегда возникает вопрос времени. Там где участники рынка смотрят вперед на год, Центробанку надо оценивать перспективу на несколько лет. Первые хотят заработать прямо сейчас, а второго интересует доверие.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на той же конференции попросила не ждать снижения ставки на ближайших заседаниях и не исключила, что понадобится дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Вместе с тем она назвала временной ситуацию, в рамках которой стоимость наличной валюты в банках ниже, чем на бирже.