ЕС раскритиковали за беспомощность и недееспособность

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС демонстрирует беспомощность и слабость

Институты ЕС демонстрируют беспомощность и слабость, современные вызовы показали неконкурентоспособность Европы перед более сплоченными игроками на геополитической арене. С подобной критикой в адрес Брюсселя выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«Либеральный мейнстрим, который пытается доминировать в Европе, хочет создать своего рода Соединенные Штаты Европы, ослабив государства — члены Евросоюза до крайности. Федерализация, нападки на семьи и принуждение к миграции — все это серьезно ослабляет Европейский союз, создавая параллельные общества и практически уничтожая нашу конкурентоспособность», — заявил министр.

При этом Сийярто отметил, что чуть ли не единственные положительные результаты в ЕС были достигнуты посредством «национальных и межправительственных решений, основанных на сотрудничестве между странами», поэтому для выживания Евросоюза необходимо остановить федерализацию, гендерную пропаганду и неконтролируемую миграцию.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предупредил о необходимости быть готовыми к расширению ЕС. По оценкам политика, в объединение может вступить десять новых стран. «Евросоюз должен готовиться к новому расширению, которое приведет к вступлению десяти новых государств. Нужно обдумать временные рамки их приема», — отметил Боррель.