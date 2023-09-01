В США назвали российских уничтожителей F-16

19FortyFive: российские системы ПВО С-300 легко уничтожат истребители F-16

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 легко уничтожат истребители F-16 американского производства, которые западные страны смогут передать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Майя Карлин.

По его словам, датские и нидерландские F-16 никогда не сталкивались с российской ПВО в реальных боевых условиях. «Более того, этим истребителям четвертого поколения, возможно, будет нелегко превзойти более совершенные российские системы, такие как С-300», — пишет автор.

Другой сложностью, связанной с F-16, обозреватель назвала обучение украинских пилотов работе с новым для них истребителем.

В августе старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан в эфире американского телеканала CNN заявил, что один час полета истребителя F-16 обходится почти в 27 тысяч долларов, что создаст Киеву сложности с их эксплуатацией.