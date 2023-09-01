Врач назвал опасную для зрения распространенную привычку

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал распространенную привычку, которая может навредить зрению. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Опасной для зрения специалист назвал привычку спать лицом в подушку. «У некоторых людей, а именно у людей в возрасте 60 лет и старше, меняется анатомия глаза, и когда мы лежим лицом в подушку, мы можем надавить на глазное яблоко и замедлить циркуляцию внутриглазной жидкости», — пояснил Дементьев и добавил, что в результате это может привести к глаукоме.

По словам офтальмолога, глаукома — это тяжелое глазное заболевание, которое не лечится. «Если глаукома в запущенном состоянии, то страдает зрительный нерв и зрение ухудшается безвозвратно», — предупредил Дементьев.

Ранее врач-офтальмолог Михаил Коновалов развеял популярный миф о здоровье. Он рассказал, что чтение в транспорте не вызывает проблем со зрением. При этом специалист отметил, что не может назвать эту привычку полезной.