Российские военные взяли под контроль опорный пункт ВСУ в Харьковской области

ВС России взяли под контроль опорный пункт на купянском направлении

Вооруженные силы России (ВС) взяли под контроль украинский опорный пункт в Харьковской области. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

По словам Якимкина, в бою за опорный пункт на купянском направлении российские войска взяли в плен шесть солдат противника. После этого ВС России смогли отразить четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также российским военным удалось уничтожить несколько единиц военной техники противника — три самоходных артиллерийских установки М-109 «Паладин», гаубицы «Гвоздика» и Д-30 и бронеавтомобиль «MaxPro».

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский назвал усложняющейся обстановку для армии республики на купянском направлении.

Жителей Купянского района Харьковской области уже призвали эвакуироваться из-за российского наступления. По предварительным данным, мера затронет более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.