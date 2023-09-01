Российского подростка осудят за попытку сбыть наркотики

Под Архангельском будут судить 17-летнего парня, пытавшегося сбыть наркотики

В Архангельской области суд рассмотрит дело 17-летнего местного жителя, пытавшегося сбыть наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, несовершеннолетний договорился с неизвестным, что будет распространять наркотики. Он получил оптовую партию — 116,55 грамма запрещенных веществ, и должен был оставлять закладки. Однако 20 мая сотрудники МВД поймали парня и нашли у него вещества.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотического средства с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. В СКР отметили, что по статье о незаконном сбыте наркотиков может грозить до 20 лет колонии.