Радиоведущий Хортон заявил, что Украина может потерять Одессу и Харьков

Американский радиоведущий и писатель Скотт Хортон заявил, что Украина может потерять Одессу и Харьков. Грядущие потери Киева он назвал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Они могут снова потерять Харьков. И они могут потерять даже Одессу, которая является крайне важным портовым городом», — высказался Хортон. По мнению радиоведущего из США, в случае мирных переговоров Украине придется отказаться от значительной части восточных территорий.

Его собеседник бывший судья и политический обозреватель Эндрю Наполитано отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в нынешних обстоятельствах оказался «в буквальном смысле между молотом и наковальней». По его словам, украинский лидер не может позволить себе призвать к прекращению огня, но при этом Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся и близко подойти к Крыму. «Я не знаю, как он выберется из этой ситуации», — добавил Наполитано.

Ранее теле- и радиоведущий из США Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала заявил, что у Украины кончаются солдаты. Помимо этого, он выразил уверенность в том, что Киев истощает свои запасы военной техники, а также все больше теряет поддержку западных стран.