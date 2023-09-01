Грозивший союзникам России глава МИД Нидерландов подал в отставку

Глава МИД Нидерландов Хукстра подал в отставку для перехода в Еврокомиссию

Грозивший союзникам России глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра подал в отставку для перехода на другую должность, об этом он сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

«Я только что подал прошение об отставке королю Нидерландов [Виллему-Александру]», — говорится в заявлении министра.

В сообщении голландского МИД уточняется, что отставка Хукстры связана с выдвижением его кандидатуры на пост еврокомиссара от Нидерландов. При этом он будет исполнять обязанности главы ведомства до тех пор, пока не будет найден преемник.

Ранее Хукстра, обращаясь к коллегам из других стран, предостерег от помощи России. По его словам, те, кто попытается оказать России военную помощь в рамках СВО, столкнутся с последствиями.