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12:47, 1 сентября 2023Мир

Грозивший союзникам России глава МИД Нидерландов подал в отставку

Глава МИД Нидерландов Хукстра подал в отставку для перехода в Еврокомиссию

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Грозивший союзникам России глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра подал в отставку для перехода на другую должность, об этом он сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

«Я только что подал прошение об отставке королю Нидерландов [Виллему-Александру]», — говорится в заявлении министра.

В сообщении голландского МИД уточняется, что отставка Хукстры связана с выдвижением его кандидатуры на пост еврокомиссара от Нидерландов. При этом он будет исполнять обязанности главы ведомства до тех пор, пока не будет найден преемник.

Ранее Хукстра, обращаясь к коллегам из других стран, предостерег от помощи России. По его словам, те, кто попытается оказать России военную помощь в рамках СВО, столкнутся с последствиями.

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    Анастасия Заикина
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