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14:50, 1 сентября 2023Экономика

В белорусской икре нашли стафилококк

Россельхознадзор выявил нарушения мясной, молочной и рыбной продукции из ЕАЭС

Фото: BREMOR

Россельхознадзор выявил нарушения в животноводческой продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Отклонения от нормы были обнаружены при проведении лабораторных исследований образцов мясной, молочной и рыбной продукции из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Так, в деликатесной икре с креветкой «Санта Бремор» (совместное белорусско-германское предприятие) был выявлен золотистый стафилококк.

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В сметане и молоке ТОО «Деп» из Казахстана нашли остатки противомикробного препарата, а сыр, изготовленный ИП Кавериной, содержал в составе растительные жиры. Не соответствовали требованиям и некоторые продукты из Киргизии. В радужной форели ОсОО «Нурагрорыбпром» Россельхознадзор выявил остатки лекарственных средств (кристаллический фиолетовый), а в колбасе производителя «Адал-Азык» торговой марки «Тойбосс» была найдена микробная трансглутаминаза.

11 июля Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на ввоз в Росси продукции белорусского предприятия — Туровского молочного комбината. Вице-премьер Виктория Абрамченко уточнила, что в своем решении страна опиралась на гарантии белорусского Минсельхозпрода о соответствии товара требованиям ЕАЭС. Помимо этого, специалисты предварительно получили от ветеринарной службы республики материалы о проведенной работе по устранению нарушений, которые были выявлены во время инспекций.

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