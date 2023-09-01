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06:33, 1 сентября 2023Мир

Индонезия опровергла наличие совместного с США заявления об осуждении Китая

МО Индонезии опровергло наличие совместного с США заявления об осуждении Китая
СюжетСаммит АСЕАН

Фото: Unsplash.com

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто опроверг наличие совместного с США заявления об осуждении Китая, о котором заявлял Пентагон. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на портал Kompas.

Глава ведомства встретился с американским коллегой Ллойдом Остином, после чего Вашингтон опубликовал заявление с осуждением расширения влияния КНР в Южно-Китайском море якобы от лица двух стран.

Субианто подчеркнул, что у Индонезии и Китая очень хорошие отношения и взаимопонимание.

«Мы так же уважаем Соединенные Штаты, мы так же дружим с Россией. Возможно, мы даже сможем стать мостом между всеми странами», — добавил министр.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден вряд ли примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет 4-7 сентября в столице Индонезии Джакарте.

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    Марина Совина
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