Экс-замначальника отдела полиции требовал деньги с россиян по ложному поводу

В Ирбите экс-замначальника отдела полиции обвиняется в попытке мошенничества

В Ирбите Свердловской области бывший заместитель начальника отдела полиции обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший помощник руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по региону Александр Шульга.

По версии следствия, в июне-июле обвиняемый требовал от двоих местных жителей большую сумму денег за непривлечение их к уголовной ответственности из-за тяжкого имущественного преступления. При этом он знал, что у одного уже был статус подозреваемого, но все равно продолжал требовать деньги.

11 июля оперативники регионального управления ФСБ задержали полицейского с поличным после получения части суммы. Его отправили под стражу. В ходе следствия мужчина признал свою вину.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый уволен из системы МВД по отрицательным мотивам.

Ранее в Татарстане силовики задержали начальника отделения ГИБДД Новошешминского ОМВД Евгения Михайлова по подозрению в получении взятки.