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13:14, 1 сентября 202369-я параллель

Российские студенты впервые испытали подводных роботов в арктических морях

Студенты из Северодвинска впервые испытали подводных роботов в арктических морях

Кадр: ТАСС

Студенты из Северодвинска впервые испытали подводных роботов в арктических морях в рамках научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет — 2023». Об этом сообщает ТАСС.

Для испытаний магистрант Института судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз) филиала Северного Арктического федерального университета Александр Шкрябин и выпускник того же вуза Даниил Шушков взяли два аппарата. Ранее подобные разработки запускали только в бассейнах и неглубоких пресных водоемах.

Подводный робот «Полярник» оснащен восемью движителями, цифровой камерой высокого разрешения, манипулятором и системой освещения. Корпус сделан из алюминиевых труб и профилей, для передачи питания и команд управления аппарату необходима береговая станция. Робот «Лемминг» также оборудован камерой, он сделан из прочного пластика и оснащен шестью движителями, расположенными в разных плоскостях.

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Первый запуск «Полярника» провели в бухте Варнека на острове Вайгач. Аппарат передавал изображение со дна бухты на экран ноутбука. «Лемминг» испытали у острова Колгуев — его спустили под воду на 30-метровом кабеле, через который подавалось питание. Сильное течение вокруг корабля не позволило роботу осмотреть корпус судна, но «Лемминг» успешно погрузился на дно и провел съемку, выдержав холодную соленую воду.

Аппараты уже участвовали во всероссийских состязаниях, где «Лемминг» занял первое место, а «Полярник» — третье. Исследователи утверждают, что их разработки могут использоваться для осмотра подводной части корпуса судов, изучения дна водоемов и сбора образцов.

Ранее сообщалось, что для российских полярников разработают капсулу отдыха. Предполагается, что разработка повысит комфорт быта на Крайнем Севере и положительно скажется на здоровье работников.

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    Варвара Родикова
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