Стало известно о заминировании всех школ Киева

КГВА: полиция Киева получила информацию о заминировании всех школ города

Полиция Киева получила информацию о заминировании сразу всех школ столицы на 1 сентября. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

«Относительно эвакуации детей и учителей из помещений решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации», — говорится в сообщении.