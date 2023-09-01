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12:29, 1 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о заминировании всех школ Киева

КГВА: полиция Киева получила информацию о заминировании всех школ города

Полиция Киева получила информацию о заминировании сразу всех школ столицы на 1 сентября. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

«Относительно эвакуации детей и учителей из помещений решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации», — говорится в сообщении.

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    Алевтина Запольская
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