Депутат ФРГ Нольте заявил, что успех контрнаступления ВСУ маловероятен

Тот факт, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) длится почти три месяца и не приносит каких-либо оглушительных результатов, делает успех маловероятным. Об этом заявил депутат комитета по обороне в бундестаге Ян Нольте, пишут «Известия».

Как уточнили в ФРГ, ВСУ в настоящее время изо всех сил пытаются достичь главной линии российской обороны. «Чтобы вести боевые действия с необходимой интенсивностью, Украине также нужен достаточный запас солдат и техники», — оценил вероятность успеха Нольте. По мнению специалиста из Германии, у Киева нет этого резерва. Он предупредил, что распутица уже не за горами, времени для наступления осталось не так уж и много.

Ранее российская артиллерия отразила наступление ВСУ в Харьковской области, нанеся удар по наступающей бронегруппе противника.