В российском регионе спасли редкого котенка

В заказнике «Степной» в Астраханской области спасли редкого котенка

В заказнике «Степной» в Астраханской области спасли редкого котенка. Об этом сообщается на странице заказника во «ВКонтакте».

«Государственные инспекторы во время охранного рейда по территории заказника услышали слабый писк, доносящийся издалека», — говорится в сообщении. Инспекторы последовали за звуком и обнаружили глубокий колодец, из которого доносилось мяуканье.

Была проведена спасательная операция, котенка достали из колодка и выпустили на волю.

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