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13:49, 1 сентября 2023Моя страна

В российском регионе спасли редкого котенка

В заказнике «Степной» в Астраханской области спасли редкого котенка

Фото: Anton Darius / Unsplash

В заказнике «Степной» в Астраханской области спасли редкого котенка. Об этом сообщается на странице заказника во «ВКонтакте».

«Государственные инспекторы во время охранного рейда по территории заказника услышали слабый писк, доносящийся издалека», — говорится в сообщении. Инспекторы последовали за звуком и обнаружили глубокий колодец, из которого доносилось мяуканье.

Была проведена спасательная операция, котенка достали из колодка и выпустили на волю.

Ранее, в августе, сообщалось, что в зоопарке Владикавказа установили протез горному туру по кличке Олежа, который пострадал, попав в капкан. Сейчас культя приживается, тур к ней привыкает, рассказали в зоопарке.

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    Варвара Кошечкина
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