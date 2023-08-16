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17:23, 19 августа 2023Моя страна

Во Владикавказе установили протез спасенному из капкана туру

В зоопарке Владикавказа установили протез спасенному из капкана туру

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В зоопарке Владикавказа установили протез горному туру по кличке Олежа, который пострадал, попав в капкан. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на заведующего зоопарком Аслана Беликова.

По его словам, животное с серьезной травмой попало в зоопарк зимой. У тура была повреждена задняя нога, и сохранить ее не представлялось возможным.

«В первое время горное животное не подпускало к себе никого. Как только он освоился, мы приступили к лечению. Обратились к нальчикским специалистам. Они установили туру протез. Сейчас культя приживается. Олежа привыкает к ней», — рассказал Беликов.

Он отметил, что теперь тур снова получил возможность передвигаться.

Ранее сообщалось, что волонтеры фонда помощи животным «Найда» в Великом Новгороде спасли кота по кличке Сыночка, который почти месяц прожил без еды и воды в запертой комнате.

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