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20:36, 1 сентября 2023Ценности

Кайли Дженнер снялась топлес в рекламе

Фото: рекламная кампания бренда Acne Studios

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в откровенных образах для рекламы шведского бренда Acne Studio. Соответствующие фото появились на сайте марки.

На размещенных кадрах 26-летняя знаменитость позировала топлес, примерив джинсы с широкими удлиненными штанинами. Одной рукой манекенщица прикрыла обнаженную грудь, а в другой держала миниатюрную серую сумку.

Фото: рекламная кампания бренда Acne Studios

Кроме того, инфлюэнсерша предстала перед камерой в куртке на голое тело, платье на пуговицах и рваных брюках из денима, которые сочетала с остроносыми туфлями на каблуках. При этом вся одежда, продемонстрированная Дженнер, была с эффектом испачканной ткани, а ее кожа и волосы также выглядели загрязненными.

В августе американская певица и актриса Кэти Перри снялась в откровенном образе для рекламы собственного бренда обуви Katy Perry Collections и вызвала споры в сети. На размещенном снимке 38-летняя исполнительница позировала в туалете со спущенными ниже колен трусами. При этом она надела рубашку и серый костюм, который состоял из приталенного пиджака и короткой юбки.

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    Карина Черных
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