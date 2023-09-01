Перечислена удешевляющая внешний вид одежда

Блогерша Наталья Дениз перечислила одежду, которая удешевляет внешний вид. Соответствующая информация появилась в ее TikTok-аккаунте.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом @nataliadenise внесла в список оверсайз-футболки с глубокими вырезами, завязками или другими декоративными элементами. Вместо этого она предложила выбирать изделия из чистого хлопка с более высокой горловиной.

Помимо этого, юзерша назвала неактуальными узкие, облегающие фигуру джинсы с потертостями на ткани. Взамен она посоветовала подписчикам носить длинные штаны из денима прямого кроя, которые делают силуэт визуально стройнее.

В заключение Дениз призвала избегать любых мятых предметов гардероба. По ее словам, стоит присмотреться к классическим фасонам вещей, которые будут удачно сочетаться друг с другом. «Таким образом, у вас будет возможность носить их по своему вкусу, не привязываясь к одному стилю», — пояснила пользовательница сети.

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