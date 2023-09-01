В России предложили новые условия вручения золотых и серебряных медалей в школе

Минпросвещения: серебряные медали нужно выдавать за не менее 60 баллов на ЕГЭ

Минпросвещения России предложило новые условия вручения золотых и серебряных медалей в школе. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, медаль «За особые успехи в учении» I степени будут выдавать школьникам, имеющим итоговые пятерки по всем предметам и набравшим не менее 70 баллов за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и не менее 70-ти по одному из других предметов.

Медаль «За особые успехи в учении» II степени рекомендуется вручать выпускникам, получившим не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному из сдаваемых предметов. При утере медалей дубликаты выдаваться не будут.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что за золотую и серебряную медали, которые выпускники получат по окончании школы, к ЕГЭ будут дополнительно начисляться баллы. «Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль — до трех баллов», — сказал министр.