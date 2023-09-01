В Челябинске состоится международный джазовый фестиваль

В Челябинске 3 сентября откроется международный джазовый фестиваль

В Челябинске 3 сентября откроется международный фестиваль «Какой удивительный мир», проходящий 22-й раз. Об этом сообщает агентство «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской филармонии.

Фестиваль откроется серией мероприятий на улице и традиционным парадом, после чего состоится многочасовой концерт-марафон. Среди его участников: ансамбли «Уральский диксиленд», Kickin Jass Orchestra, Уральский духовой оркестр, Эстрадно-джазовый оркестр, солисты и коллективы детской джазовой студии «Бэби-джаз», оркестр «Флейты Челябинска», джазовый квинтет «The Тритон», челябинские ансамбли «Уют-компания» и Usynins Band.

4 сентября на сцене зала органной и камерной музыки «Родина» выступит Karen Mamikonyan New Trio. В этот же день в большом зале Детской филармонии состоится мастер-класс израильского пианиста и композитора Таля Бабицкого.

5 сентября основным мероприятием станет большой концерт ансамбля «Уральский диксиленд» с участием финалистки шоу «Голос» Этери Бериашвили и израильского пианиста-виртуоза Таля Бабицкого, а 6 сентября, в концертном зале Прокофьева состоится концерт симфонического оркестра Челябинской области со звездными солистами Олегом Аккуратовым и Народной артисткой России Ларисой Долиной.

7 сентября в зале имени Прокофьева пройдет завершающий концерт, на котором выступят выдающийся трубач современности Вадим Эйленкриг и Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан.

Ранее сообщалось, что на Сахалине в 2024 году пройдет масштабный театральный фестиваль, на котором зрители смогут увидеть постановки театров Дальнего Востока. Также планируется пригласить ведущие театральные коллективы страны из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы. Программа фестиваля включает в себя более десяти постановок, среди которых есть и премьерные спектакли, и театральные хиты.