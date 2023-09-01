Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:34, 1 сентября 2023Силовые структуры

Экс-сотрудник МЧС принял ненадлежащие ремонтные работы и получил условный срок

В Мордовии суд приговорил к условному сроку экс-сотрудника МЧС за подлог

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Мордовии суд приговорил бывшего начальника отдела ГУ МЧС России по республике к условному сроку за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В 2019 году ГУ МЧС по республике и коммерческая компания заключили государственный контракт на сумму более 1,8 миллиона рублей на ремонт пожарной лестницы. После выполнения всех работ начальник отдела провел проверку пожарной лестницы и выявил недостатки. Однако он все равно подписал необходимые для оплаты документы и сообщил о надлежащем исполнении контракта и проведении ремонта.

Ранее Центральный районный суд Кемерова приговорил бывшего главу регионального ГУ МЧС Александра Мамонтова к 10 с половиной годам колонии общего режима по делу о пожаре в «Зимней вишне».

Следствие и суд установили, что глава регионального ведомства и его подчиненный Григорий Терентьев не проверяли в 2017-2018 годах соблюдение пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня», хотя должны были это сделать до 18 марта 2018 года.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Главный разведчик Украины призвал перенести военные действия в Россию. Как на это отреагирует Запад?

    В Польше стало больше заболевших «болезнью легионеров»

    Назван срок восстановления многоквартирных домов в Мариуполе

    ЕС раскритиковали за беспомощность и недееспособность

    Известный певец рассказал о переезде от родителей в 13 лет

    Стала известна стоимость Lada Granta после подорожания

    Перечислена удешевляющая внешний вид одежда

    Экс-сотрудник МЧС принял ненадлежащие ремонтные работы и получил условный срок

    Россиянин пошел купаться и пропал без вести на популярном курорте Азии

    Центробанк предложил мягко подтолкнуть россиян к долгосрочным сбережениям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости