Экс-сотрудник МЧС принял ненадлежащие ремонтные работы и получил условный срок

В Мордовии суд приговорил к условному сроку экс-сотрудника МЧС за подлог

В Мордовии суд приговорил бывшего начальника отдела ГУ МЧС России по республике к условному сроку за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В 2019 году ГУ МЧС по республике и коммерческая компания заключили государственный контракт на сумму более 1,8 миллиона рублей на ремонт пожарной лестницы. После выполнения всех работ начальник отдела провел проверку пожарной лестницы и выявил недостатки. Однако он все равно подписал необходимые для оплаты документы и сообщил о надлежащем исполнении контракта и проведении ремонта.

Ранее Центральный районный суд Кемерова приговорил бывшего главу регионального ГУ МЧС Александра Мамонтова к 10 с половиной годам колонии общего режима по делу о пожаре в «Зимней вишне».

Следствие и суд установили, что глава регионального ведомства и его подчиненный Григорий Терентьев не проверяли в 2017-2018 годах соблюдение пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня», хотя должны были это сделать до 18 марта 2018 года.