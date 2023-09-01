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01:19, 1 сентября 2023Мир

Швейцарию предостерегли от вступления в НАТО

Экс-глава комитета НАТО Куят предостерег Швейцарию от вступления в альянс

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Бывший председатель военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят прокомментировал вероятность присоединения Швейцарии к альянсу. Его слова приводит РИА Новости.

Куят подчеркнул, что Швейцария обладает безопасностью благодаря ее нейтралитету. Он также ответил на вопрос о вступлении страны в НАТО и предостерег ее от сближения с альянсом. По его мнению, Берну следует сохранять эту позицию «руками и ногами».

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Экс-глава военного комитета НАТО добавил, что вступление Швейцарии в альянс станет знаком ее участия в конфронтации.

«Я за то, чтобы мы ликвидировали эти блоки, а не укрепляли их, чтобы мы пришли к мультиполярному миру, в котором каждому государству обеспечены безопасность и свобода — вместо того, чтобы быть связанными с другим государством, которое преследует другие интересы и цели. У Швейцарии есть собственные цели и интересы», — заключил Куят.

Ранее МИД России заявил о лишении Швейцарии преимуществ нейтральной страны. Решение объяснили присоединением страны к антироссийским санкциям.

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    Марина Совина
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