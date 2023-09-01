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19:02, 1 сентября 2023Среда обитания

В Москве приняли решение по запрету электросамокатов

Дептранс: в Москве не будут запрещать сервисы аренды электросамокатов

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В Москве не будут запрещать сервисы аренды электросамокатов и продолжат заниматься их развитием. Такое решение приняли в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, передает АГН «Москва».

В дептрансе напомнили, что с 1 марта Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и операторы кикшеринговых сервисов следят за порядком в столице. В ведомстве подчеркнули, что Москва — один из первых городов мира, где ввели большое количество медленных зон. Сейчас таких участков 250 — 50 из них находятся на территории жилых кварталов.

«У всех сервисов есть команды техников, которые отвечают за поддержание порядка на городских парковках и своевременную подзарядку самокатов. Сегодня в городе работает более 600 техников сервисов», — добавили в дептрансе.

Кроме того, дептранс вместе с ЦОДД начали тестировать камеру, которая в режиме реального времени фиксирует нарушения при передвижении на самокатах — движение не по велополосе, движение во встречном направлении, неспешивание при переходе дороги, езда на одном самокате вдвоем.

Ранее скорость движения электросамокатов ограничили в турецком Стамбуле. Новые правила коснутся районов Кадыкей, Шишли, Бешикташ, Бейоглу и Фатих — в них максимальная скорость электросамокатов будет снижена с 20 до 12,5 километра в час.

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    Нина Ташевская
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