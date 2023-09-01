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15:24, 1 сентября 2023Ценности

Банальный тренд из 1990-х годов вновь вернулся в моду

New York Post: сочетание топа и джинсов вернулось в моду из 1990-х годов

Кадр: TikTok

Наряд, состоящий из топа и джинсов, вновь вернулся в моду благодаря знаменитостям. Соответствующий материал публикует New York Post.

Речь идет о банальном, по мнению редакторов, сочетании вещей, в котором мировые звезды повсеместно появлялись на публике в 1990-х годах и начале нулевых. Одной из главных законодательниц данного тренда журналисты назвали актрису и певицу Пэрис Хилтон, которая чаще всего носила топы вместе с брюками из денима с заниженной линией талии.

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Сейчас упомянутой тенденции следуют модели София Ричи, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, а также различные популярные в TikTok блогеры и певица Тейлор Свифт. При этом отмечается, что современные инфлюэнсеры предпочитают джинсы классического кроя или варианты с высокой посадкой.

Ранее, в августе, также стало известно, что повязка для волос, которая была особенно популярна в 2000-х, вновь вернулась в моду. Известно, что одной из знаменитостей, которые задали тренд, стала актриса и модель Никола Пельтц. Папарацци запечатлели манекенщицу с мужем Бруклином Бекхэмом в Беверли-Хиллз. Она надела темную футболку, ярко-зеленую миди-юбку и туфли на платформе, черную повязку для волос и широкие солнцезащитные очки.

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    Карина Черных
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