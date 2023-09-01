Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:52, 1 сентября 2023Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Ганьшин: 2 и 3 сентября в Москве будет облачная погода

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В выходные 2 и 3 сентября в Москве будет облачно, воздух прогреется до плюс 20-22 градусов Цельсия. Об этом «Известиям» рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

«В субботу в Москве ожидается облачная погода, а среднесуточная температура составит плюс 20. В воскресенье, 3 сентября, будет так же облачно. Температура воздуха прогреется до плюс 22», — уточнил синоптик.

Что касается других российских городов-миллионников, то самая теплая погода ожидается в Волгограде и Ростове-на-Дону, где воздух прогреется до 28-32 градусов Цельсия. При этом холоднее всего будет в Екатеринбурге, Омске, Перми и Челябинске — там столбики термометра поднимутся до 16-19 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в июне и июле 2023 года глобальная температура оказалась рекордно высокой. При этом в европейской части России температуры были умеренными, иногда они опускались ниже нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин заявил о пресечении попытки пролета беспилотника к Москве

    Почти 100 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

    Российских школьников будут учить по единым государственным учебникам

    Массовая драка в московском ТЦ попала на видео

    Стало известно об украинских националистах на краснолиманском направлении

    США ввели санкции против российской компании из-за КНДР

    В российском регионе 1 сентября выпал снег

    60-летняя актриса снялась в откровенном боди для рекламы

    Видео с российскими стюардессами восхитило иностранцев

    Между памятью и аппетитом обнаружили связь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости