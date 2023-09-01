Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Ганьшин: 2 и 3 сентября в Москве будет облачная погода

В выходные 2 и 3 сентября в Москве будет облачно, воздух прогреется до плюс 20-22 градусов Цельсия. Об этом «Известиям» рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

«В субботу в Москве ожидается облачная погода, а среднесуточная температура составит плюс 20. В воскресенье, 3 сентября, будет так же облачно. Температура воздуха прогреется до плюс 22», — уточнил синоптик.

Что касается других российских городов-миллионников, то самая теплая погода ожидается в Волгограде и Ростове-на-Дону, где воздух прогреется до 28-32 градусов Цельсия. При этом холоднее всего будет в Екатеринбурге, Омске, Перми и Челябинске — там столбики термометра поднимутся до 16-19 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в июне и июле 2023 года глобальная температура оказалась рекордно высокой. При этом в европейской части России температуры были умеренными, иногда они опускались ниже нормы.