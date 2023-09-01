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17:38, 1 сентября 2023Экономика

Главный нефтяной конкурент России резко сократил поставки

Bloomberg: экспорт нефти Саудовской Аравией упал до уровня 2021 года

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

По итогам августа объемы вывоза нефти из Саудовской Аравии, являющейся крупнейшим сырьевым экспортером и главным конкурентом России, упали до уровня 2021 года и составили 5,6 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Суммарные объемы поставок сырья в большинство ключевых для Эр-Рияда пунктов назначения снизились до многолетних минимумов. К концу месяца поставки нефти на китайский рынок, ключевой для королевства, сократились примерно до 1,3 миллиона баррелей в день, что стало самым стремительным снижением с июня 2020 года. Поставки саудовского сырья в США упали еще больше — до минимальной за шесть лет 81 тысячи баррелей в сутки. Экспорт нефти в Японию и Южную Корею сократился до самого низкого уровня с момента начала ведения статистики агентством в 2017 году.

Схожая динамика наблюдалась в Кувейте, который является пятым по величине производителем сырья в ОПЕК. К концу последнего месяца лета поставки из этой страны упали примерно до 1,5 миллиона баррелей в сутки, что стало самым низким показателем как минимум с конца 2016 года. Экспорт в Китай сократился примерно на 45 процентов.

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В то же время сейчас в море находятся суда, загруженные около 24 миллионами баррелей нефти и до сих пор не указавшие конечного пункта доставки. По этой причине в среднесрочной перспективе ситуация с экспортом саудовского сырья может измениться, пришли к выводу эксперты.

В июле Саудовская Аравия дополнительно сократила добычу на миллион баррелей в сутки. В конце августа Bloomberg заявило о вероятном продлении до октября добровольного ограничения для стабилизации мировых цен на нефть.

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    Анатолий Акулов
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