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18:17, 1 сентября 2023Ценности

56-летняя Памела Андерсон снялась в рекламе без макияжа

Фото: @pamelaanderson

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон приняла участие в рекламе ювелирного бренда Pandora. Соответствующая публикация появилась на странице компании в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость снялась в белом жакете, продемонстрировав естественную внешность. На время съемки звезда «Спасателей Малибу» отказалась от макияжа, дополнив свой образ украшениями марки, в частности золотыми браслетами и кольцами с бриллиантами.

Поклонники восхитились естественной красотой кумира, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Памела так красива», «Икона», «Потрясающая женщина», «Натуральная красота», «Такие украшения я бы купила», — высказывались они.

В августе Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа. Знаменитость рассказала, что в начале карьеры у нее отсутствовало свое мнение о том, как она должна выглядеть. По этой причине она соглашалась на рекомендации окружающих, в том числе в том, какой образ ей подходит. Однако после прекращения сотрудничества с визажисткой Алексис Фогель Памела вовсе перестала краситься.

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    Мария Винар
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