Россияне назвали цели семейных накоплений

СберНПФ: 70% россиян сочли необходимым вести совместные накопления в отношениях

Более двух третей опрошенных россиян считают, что парам необходимо вести совместный бюджет, следует из результатов опроса, проведенного СберНПФ и аналитиками медиахолдинга Rambler&Co.

По мнению 42 процентов респондентов, копить нужно и вместе, и отдельно. 28 процентов назвали приемлемыми только сбережения в отношениях. За то, чтобы откладывать деньги в парах, в общей сложности выступили 90 процентов опрошенных.

Почти половина участников исследования считает целью семейных накоплений формирование «подушки безопасности». За этот вариант проголосовали 48 процентов мужчин и 47 процентов женщин. В тройку приоритетов вне гендерной привязки вошли также сбережения на жизнь после завершения карьеры и крупные покупки, к примеру, автомобиля или недвижимости.

За совместное решение финансовых вопросов в отношениях выступили 80 процентов мужчин-респондентов и 82 процента женщин, по 13 процентов представителей обоих полов возложили всю ответственность на того, кто ведет бюджет. Оставшиеся 5 процентов женщин и 7 процентов мужчин полагают, что денежные вопросы должен решать тот, кто больше зарабатывает.

Ранее из результатов опроса сервиса «Зарплата.ру» стало известно, что прожить на накопления два-три месяца способны 29 процентов россиян, на полгода-год хватит отложенного 12 процентам граждан, а остаться без доходов более чем на год могут себе позволить только 8 процентов респондентов.

