Космонавт Дмитрий Петелин поздравил студентов с 1 сентября

Космонавт Дмитрий Петелин поздравил студентов ЮУрГУ с 1 сентября с орбиты

Космонавт Дмитрий Петелин записал поздравление студентам Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), который сам окончил около 20 лет назад. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Видео он снял на орбите в невесомости в честь 1 сентября. Отдельно он обратился к студентам аэрокосмического факультета. Петелин считает, что они способны добиться всех поставленных целей и тоже оказаться в космосе, если захотят.

«Как на космической станции невозможно без предметов, которые мы привозим с Земли, так и знания, полученные в университетские годы, станут для вас самым важным багажом, который не раз выручит на жизненном пути!» — напутствовал первокурсников космонавт.

Дмитрий Петелин отправился на Международную космическую станцию в составе экспедиции МКС-67/68 в качестве бортинженера. Это произошло почти год назад, и сейчас Дмитрий находится за пределами Земли уже 343 дня.

10 августа российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос. Они переместили переносное рабочее место для фиксации и перемещения космонавта с модуля «Рассвет» на «Науку» с помощью манипулятора ERA.