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12:43, 1 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин обстрелял из пистолета машину оппонента после дорожного конфликта

Житель Петербурга обстрелял автомобиль оппонента из-за конфликта на трассе

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мужчина после ссоры на дороге обстрелял автомобиль своего оппонента в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на КАД во Всеволожском районе города около 6 утра 31 августа. Житель Мурино на своем ВАЗ-2107 заезжал на внешнее кольцо со стороны области и при перестроении не уступил дорогу водителю «Лады Гранты». В ответ водитель «Гранты» обогнал его и продемонстрировал предмет, похожий на пистолет, а затем произвел два выстрела: один в воздух, а второй — в «семерку».

Примерно через полкилометра «Гранта» остановилась на КАД. Из салона автомобиля вышел мужчина, который подошел к водителю ВАЗ-2107 и начал угрожать ему предметом, похожим на пистолет.

Позже пострадавший владелец «семерки» обратился в полицию. У автомобиля разбита форточка задней правой двери. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия») УК РФ.

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    Олеся Мицкевич
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