Обнаружена твердая планета размером с Нептун

Nature: обнаружена сверхмассивная и плотная экзопланета размером с Нептун

Международная группа астрономов обнаружила экзопланету размером с Нептун, однако ее масса почти вдвое превышает массу любой другой известной планеты аналогичного размера. Ее плотность невероятно высока, и это указывает на то, что она состоит в основном из твердых пород. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

TOI-1853b была обнаружена с помощью космического телескопа TESS транзитным методом при наблюдении за изменениями блеска карликовой звезды TOI-1853, расположенной в 544 световых годах от Земли. Падение кривой блеска показало событие транзита — прохождения крупного тела на фоне диска звезды. Планета-кандидат должна была иметь короткий орбитальный период 1,24 дня и радиус Нептуна. Дальнейшие наблюдения с помощью наземных инструментов, в том числе Высокоточного искателя планет в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на Канарских островах, подтвердили, что объект является экзопланетой.

Радиус TOI-1853 b составляет примерно 3,46 земного радиуса, а масса — 73,2 массы Земли. Таким образом, ее плотность оценивается на уровне 9,7 грамма на кубический сантиметр, что примерно в шесть раз больше, чем у Нептуна. Объекты с подобной плотностью встречаются достаточно редко и обычно относятся к классу суперземель. При этом планеты с той же массой как правило имеют радиусы в два раза больше.

Особенности экзопланеты также позволяют отнести ее к Пустыни горячих нептунов — области вблизи родительской звезды, где планеты с такими же характеристиками встречаются достаточно редко. Предполагается, что TOI-1853 b лучше всего описывается как голое ядро, состоящее наполовину из воды и наполовину из камня, без газовой оболочки или с незначительной оболочкой. Это может быть результатом столкновений двух планет со скоростью 75 километров в секунду, в результате чего оставшийся объект лишился большей части атмосферы.

Авторы отмечают, что свойства TOI-1853 b представляют собой загадку для традиционных теорий формирования и эволюции планет.